Juan Carlos Rojas insiste en que no se aprovechan del trajín de Alajuelense

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, salió al paso de las críticas y cuestionamientos de quienes señalan que la dirigencia morada no se apega al juego limpio por programar el encuentro de vuelta de la semifinal contra Alajuelense, el viernes de la próxima semana.

“Hay un reglamento y eso está muy claro, aquí no hay ningún aprovechamiento de un área gris de nada. Aquí hay un parámetro de reglamento que le da la posibilidad al club y la institución debe definir qué le conviene y cuándo quiere hacer el partido. Tomamos la decisión de hacerlo este día y punto, no da para más. El reglamento es blanco o negro, dice qué se puede y qué no se puede hacer”, señaló Rojas.

Alajuelense jugó el martes en Honduras ante el Real España por la Liga Concacaf, este sábado a las 7 p. m. recibe a Saprissa, el martes es local contra el Real España y el viernes visita a los morados a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los manudos están inconformes con Saprissa porque definió el choque de vuelta de la semifinal para el viernes, por lo que solo tendrán 72 horas de descanso.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, estuvo en conferencia de prensa donde se presentó a un nuevo patrocinador del club. Aquí lo acompaña Juan Diego Solís, gerente de marca de Jhonny Rockets. (Foto Prensa de Saprissa).

Rojas aclaró que tampoco es desquitarse con la Liga por no efectuar el último clásico en terreno neutral como habían acordado. En la fase regular Saprissa y Alajuelense solo jugarían una vez, por eso las dirigencias decidieron jugar en sede neutral y compartir la taquilla, pero la Liga ganó la rifa como equipo sede y enfrentó a los josefinos en el Morera Soto, pues el Estadio Nacional no se podía utilizar.

“No es ninguna sacada de clavo ni mucho menos, nosotros analizamos qué le conviene a Saprissa. Si está en los reglamentos no debe pasar a más allá de controversia, el reglamento permite jugar con 72 horas de diferencia, antes era con 48″, afirmó Juan Carlos Rojas.

El jerarca saprissista insistió en que no ve cuál es la crítica y más bien defendió que demuestra la competitividad que hay en el campeonato.

“Analizamos qué le conviene a Saprissa y lo que pasó con el acuerdo del compromiso anterior no tiene nada que ver con lo decidido para el juego de vuelta. En aquella ocasión lo dije en su momento, no estamos de acuerdo, pero nos acogemos a lo que dicta el reglamento“.

“Una vez que la Unafut determinó que la Liga podía jugar en el Morera, hasta ahí, si está en el reglamento, no debe pasar más allá de la controversia. Sí da para hablar y es lo bonito del fútbol, pero en ese momento el reglamento avaló a Alajuelense y el reglamento tiene parámetros para que cada equipo defina qué le conviene en cuanto a la programación de partidos”.

Juan Carlos Rojas insistió que vela por lo que más le conviene a su equipo y que cada club se ajusta a las necesidades que tiene. Indicó que existe la potestad de que se efectúe una asamblea para modificar los reglamentos, en caso de no estar de acuerdo.