Una periodista dejó atónito a Lionel Messi

Argentina acababa de sellar su clasificación a la gran final del Mundial de Qatar y Lionel Messi daba declaraciones en la zona mixta.

Como ha sido habitual en esta cita planetaria, él se detuvo a conversar con la periodista Sofía Martínez Mateos, de TV Pública Argentina.

La comunicadora lo sorprendió y realmente lo conmovió con lo que le dijo.

El semblante del capitán de la Albiceleste lo delataba, porque lo que ella le transmitía en cada palabra realmente le llegó.

Lo que ella le expresaba es en parte lo que cualquier fanático de Argentina le hubiese querido manifestar al tenerlo frente a frente.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir: se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie”, mencionó Sofía Martínez.

Y prosiguió: “Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo”.

”Eso no te lo va a sacar nadie, es una agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo llevés en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán”.

🇦🇷👏 Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel.pic.twitter.com/0Kpn5ClrSG — dataref (@dataref_ar) December 14, 2022

Con la templanza que lo caracteriza, el capitán argentino agradeció las palabras de la joven y señaló que aquel cariño mencionado lo siente a diario en cada hincha.

También indicó que se ve una transformación en el público con el acompañamiento, independientemente al resultado.

Este momento, el clip se convirtió en uno de los favoritos del público, que en medio de los festejos por la victoria señalaron en las redes sociales que se sentían representados en las palabras de la joven.

Sofía, de 29 años tiene un brillante recorrido en el periodismo deportivo, se convirtió en el eje de atención en las redes sociales al poder hablarle al jugador desde una mirada de hincha.

“Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel. Sofía Martínez es la voz de todos nosotros”.

“Ella es la voz de todos. Él nos tocó a todos, él nos alegró muchos años. Él nos marcó el corazón”, fueron los dos comentarios más repetidos en Twitter, donde los usuarios quedaron con tranquilidad al saber que Messi, nuevamente, ya sabe lo que piensa todo un país.

