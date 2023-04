Un desplante evidencia que sigue la enemistad entre Jorge Luis Pinto y ‘Bolillo’ Gómez

Jorge Luis Pinto volvió a dar de qué hablar, solo que esta vez no fue por convertirse en la imagen de la campaña publicitaria de una leche en Costa Rica.

Tampoco fue por la victoria de 3 a 2 que consiguió su equipo, el Deportivo Cali ante el Junior de Barranquilla.

Esta vez se trata de una situación polémica, porque Jorge Luis Pinto no quiso saludar a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, según reportaron diferentes medios de comunicación en Colombia.

Era la primera vez que ellos se reencontraban, luego de aquel bochornoso episodio que protagonizaron en enero de 2017.

¿Qué pasó esa vez? Fue en un partido de la Copa Centroamericana, cuando Pinto dirigía a Honduras y Gómez estaba al frente de Panamá.

En medio de la tensión, empezaron con una discusión que parecía ser cada vez más acalorada. A ellos los tuvieron que separar cuando ya estaban forcejeando.

¿Recuerda ese episodio? Puede verlo aquí:

El fútbol hizo que Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez sostuvieran otra vez un pulso desde el banquillo, seis años después.

Pero en este caso, pareciera no ser cierto aquello de que el tiempo lo cura todo, porque quedó en evidencia que la ‘enemistad’ entre estos técnicos colombianos continúa.

El ‘Bolillo’ Gómez y el propio Pinto recordaron en la previa aquello que pasó.

“Mi gran respeto y admiración por Jorge Luis (Pinto). Yo creo que le gano a él peleando, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial. A pesar de todo, le deseé lo mejor. Siempre tuve una buena relación con él y eso ya pasó”, fue lo que manifestó Gómez un par de días antes del partido.

Pinto dejó entrever que la tensión sigue, al responder en la rueda de prensa del 25 de abril: “Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo. Sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces”.

Se calentó la previa del partido Cali - Junior. Dos días antes del juego en Palmaseca, el técnico del Cali, Jorge Luis Pinto, dijo que ojala el técnico del Junior, Hernán Darío El Bolillo Gómez haya cambiado sus constumbres #MañanasBLU pic.twitter.com/FsiDnKYLb7 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2023

Según Bolillo, él no tiene claro a qué se refería Pinto con esas palabras.

“No oigo, ni veo, ni escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda lo saludo, yo tengo aprecio y cariño por él. Yo lo saludaré, si no lo hace cosa de él. Yo no sé a qué viejas costumbres dice, porque yo no tengo problemas con los técnicos, solo con él esa vez. Yo no tengo problemas, solo con la prensa”, apuntó entre risas el entrenador del Junior.

“No oigo, ni veo, ni entiendo nada. Soy como Shakira.”



“Si me saluda lo saludo. No tengo resentimiento.”



“No sé de cuales viejas costumbres habla, yo nunca tuve problemas con entrenadores solo con él.”



-🗣️ Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez sobre las palabras de Jorge Luis Pinto. pic.twitter.com/zRkpDMZQqX — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) April 25, 2023

Si ya había morbo, ese cruce de palabras provocó que los comunicadores prestaran más atención a cómo sería el reencuentro entre ellos.

El País de Colombia reseñó: “Según dijo la periodista Lizzy Cardona en la transmisión oficial del compromiso: ‘El profesor Bolillo Gómez se acercó al banco de suplentes del Cali y el profesor Pinto no le correspondió el saludo’. Este desplante de Jorge Luis Pinto ratifica que aún la herida no está sanada y que puede más su carácter y orgullo, que el compañerismo con Hernán Darío Gómez”.

Mientras que El Tiempo le encomendó a su reportero gráfico la tarea de ver qué ocurría entre ellos en el estadio y comprobó que Pinto se negó a darle el saludo a su colega.

“Cuando Gómez se acercaba, Pinto se alejó unos 15 metros y le dijo a sus colaboradores que no lo dejaran llegar hasta él. Los asistentes verdolagas le explicaron a Hernán Darío y este con una sonrísa retornó a su banca. Ambos vivieron un partido intenso, con goles y emociones y con victoria para el Cali, 3-2″, describió El Tiempo.