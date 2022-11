Qatar 2022: Nicki Minaj y Maluma cantarán canción del Mundial

A tan solo unos días de que inicie el mundial de Qatar 2022, la fiesta más grande del futbol, muchos son los detalles que aún faltan por conocerse. Por ejemplo, quien será el encargado de interpretar la canción oficial de esta edición.

Aunque varios artistas ya se anotaron para formar parte de la justa mundialista, apenas se dio a conocer que será la famosa rapera Nicki Minaj quien preste su voz y su talento para ponerle ritmo al Mundial, esto de acuerdo a una imagen que publicó en sus redes sociales y en la que aparecen tres botines de futbol amarrados a una portería, en cada uno de ellos está escrito el nombre de un cantante diferente seguido por la fecha 18/11/2022, día en el que saldrá a la luz este tema.

Pero, tal y como lo dice la fotografía, Minaj no estará sola en esta aventura, ya que colaborará con Maluma y la artista libanesa Myriam Fares, quien es una reconocida cantante de música árabe. Hasta el momento no se dieron detalles respecto a cómo sonaría este tema; sin embargo los usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente a la noticia.

Muchos aplaudieron que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) apostara a la diversidad, tanto de género, como de cultura, para un evento tan importante, pero para otros el saber que la rapera será quien canté el himno del mundial no fue la mejor de las noticias, incluso mostraron contento y aseguran que Nicki no podría presentarse en un espectáculo, pues sus vestuarios y sus shows no van muy de acuerdo con las tradiciones de este país.

“Se viene un hit mundial”, “La van a cancelar”, “Amo a Nicki, pero no debió haber aceptado, la cultura de este país va en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, misma a la que pertenecen muchos de sus fans”, “No me sorprende que Maluma apoye a un país homofóbico”, “Por favor recuerden sus nombres, ellos no apoyan los derechos humanos”, “Esto no me emociona”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

