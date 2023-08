Mundial Femenino: Aitana Bonmatí guió a España a una clasificación histórica

Aitana Bonmatí marcó dos goles y brindó dos asistencias en la goleada de España 5-1 contra Suiza que le dio la histórica clasificación a cuartos de final en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Declarada “jugadora del partido”, Bonmatí recuperó, distribuyó y anotó, convirtiéndose en la líder de un equipo que necesitaba dar una nueva cara después de perder 4-0 contra Japón.

“Tengo algo que llevo innato que es el carácter. Me gusta comunicar, me gusta hablar y trasladar el carácter a todo el equipo”, declaró la número 6 de la selección española.

“Cuando tengo el balón, cuando no lo tengo, cuando las cosas van mal, siempre intento ayudar”, agregó la pequeña volante, quien ha suplido la ausencia de la líder histórica del combinado hispano, Alexia Putellas, quien viene saliendo de una lesión.

Sus compañeras de equipo han elogiado su liderazgo y su capacidad de interpretar los partidos .

“Ella hace cosas que muy poca gente sabe hacer, golpea con derecha y con izquierda e interpreta muy bien el juego. Es un privilegio jugar con ella en esta selección”, declaró la delantera Athenea del Castillo, quien ingresó de cambio.

Incluso se le vio conversando con la defensa Laia Codina, quien marcó un autogol que empató momentáneamente el partido y más tarde anotó un tanto para España.

“Después de ese error (Laia) ha dado una gran versión, ha sido segura, ha metido un gol y no todas son capaces de hacer algo de esa magnitud”, declaró Aitana.

La volante española, una pieza fija en la alineación de Jorge Vilda, celebró el pase a cuartos de final y se mostró esperanzada ante los próximos partidos.

“Aquí estamos en cuartos, haciendo historia. Este es mi equipo, debemos estar orgullosas del trabajo que hemos hecho. En estas horas se ve lo que es el equipo”, dijo.

“Espero que nos queden muchos días aquí” en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, agregó.

Aparte de ese juego, Japón derrotó a Noruega 3-1, en un duelo que tenía frente a frente a dos equipos campeones del mundo.

Gracias a un gol en contra de la noruega Ingrid Syrstad Engen (15′), de Risa Shimizy (50′) y de la máxima realizadora del torneo con cinco tantos Hinata Miyazawa (81′), las japoneses eliminaron a las escandinavas, que habían logrado empatar gracias a un cabezazo de Guro Reiten (1-1, 20′).

Este sábado a las 8 p. m., Países Bajos se enfrentará ante Sudáfrica; mientras que a las 3 a. m., Suecia jugará contra Estados Unidos.

Para la madrugada del lunes habrá dos partidos: Inglaterra vs. Nigeria y Australia vs. Dinamarca; mientras que el martes se conocerán los últimos dos clasificados a cuartos de final, que saldrán de los duelos Colombia vs. Jamaica y Francia vs. Marruecos.