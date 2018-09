“Es un gran honor y privilegio hermoso estar aquí con este trofeo. Primero felicitaciones a Mohamed y Cristiano por la temporada que tuvieron. Seguramente en el futuro tendrán más oportunidades. Este trofeo no solo es mío, es de mis compañeros del Real Madrid y de Croacia, y de todos los entrenadores con que he estado, sin ellos esto no sería posible”, comentó el futbolista al recibir el trofeo.