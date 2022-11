Luis Enrique y su polémico momento con periodista del Chiringuito TV

Ni el dejar fuera a Sergio Ramos ni autodenominarse en broma como “el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra’ causaron tanta polémica, el día en el que Luis Enrique dio a conocer los 26 convocados de España para el Mundial de Qatar 2022, donde se medirá ante Costa Rica, Alemania y Japón.

El momento de más tensión se presentó cuando el periodista Juanfe Sanz, del reconocido espacio de televisión español Chiringuito TV, le lanzó dos preguntas al seleccionador, que en principio no parecían tener algo fuera de lugar. Luis Enrique sorprendió a todos con sus respuestas, si es que se pueden llamar así.

2 preguntas de El Chiringuito y suelta Luis Enrique que "a la primera no voy a contestar y a la segunda tampoco".



Luis Enrique que "a la primera no voy a contestar y a la segunda tampoco".

Este tipo de situaciones no son nuevas para el timonel, quien desde su paso por el Barcelona y ahora en el conjunto ibérico se le conoce por ser frontal con los comunicadores y no guardarse nada. Es más, no tiene problemas en enfrascarse en discusiones y lanzar uno que otro dardo.

De igual forma, en el programa también han tenido sus comentarios ácidos contra el estratega y por ahí podría venir que se presentara el roce en la conferencia de prensa de este viernes.

Los convocados de España:

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba y Gayá.

Volantes: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Koke.

Delanteros: Ferran Torres, Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Asensio, Nico Williams, Ansu Fati y Dani Olmo.