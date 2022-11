Luis Enrique, rival de Costa Rica: ‘Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra’

Lo primero que se le puede venir a la cabeza a cualquiera que escuche a Luis Enrique, técnico de España, es que la sacó del estadio.

El timonel del cuadro rival de Costa Rica en el debut del Mundial de Qatar dijo: “Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra”, palabras que sin duda reflejan en él una enorme autoconfianza, al menos él se la cree, aunque de inmediato aclaró: “otra cosa es que sea cierta”, pero se la cree.

La respuesta de Luis Enrique se dio durante la conferencia de prensa que ofreció para presentar la lista de los 26 jugadores convocados al Mundial.

Un periodista le hizo una pregunta concreta: “¿Ha dudado alguna vez de usted mismo, de que es usted la persona indicada para ser seleccionador español?”

Con una sonrisa, Luis Enrique respondió: “¿Cómo voy a dudar de eso? Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, si encima vamos a dudar... No hombre, soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra, sin ninguna duda”.

El seleccionador español ratificó que está seguro de lo que ha trabajado con España a lo largo de los cuatro años que tiene con el equipo.

“Tú tranquilo, que ya vendrán luego las críticas. No tengo dudas. ¿Cómo voy a tener dudas? Si yo tengo que convencer a los jugadores de una idea y me ven dudar. ¿Qué dudas hay?”, preguntó.

“No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo. Dudas ninguna, te lo puedo garantizar”, expresó Luis Enrique.

España presentó su equipazo para enfrentar a Costa Rica en el Mundial

Segundos después, el técnico cayó en razón, o al menos fue consciente de lo que dijo y añadió: “Madre mía, los palos (críticas) que me van a dar. El titular de el mejor seleccionador de la historia del fútbol... No esta mal eh, te gusta”, comentó entre risas.