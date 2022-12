Lionel Messi y Antonella Roccuzzo lloran al escuchar cuento de Hernán Casciari

Lionel Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo, lloraron al escuchar el cuento “La valija de Lionel”, escrito y recitado el miércoles 21 de diciembre por el argentino Hernán Casciari en el programa de radio Perros de la Calle.

El campeón del mundo envió este jueves un audio a la tertulia radial para agradecer a Casciari por escribir un texto que le sacó las lágrimas mientras tomaba mate junto con su pareja.

“‘Anto’ me mostró lo que escribió Hernán, lo que contó, cómo lo contó, fue impresionante; nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo. Quería agradecerles y decirles que los escuchamos, que nos emocionamos; me hicieron llorar, quería que lo sepan, les mando un abrazo grande a todos”, explicó el siete veces balón de oro en un audio.

Leo Messi nos mandó un audio, se emocionó con la historia de Andy y el cuento de @casciari.

Casciari explicó en su cuenta de Twitter que tenía siete años de no escribir un cuento, pero este domingo 18 de diciembre, luego de que Argentina le ganara a Francia la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la tanda de penales, “los dedos se movían solos”.

Redactó una crónica en la que contó cómo él y muchos argentinos más, que migraron a España durante la década de los años 2000, encontraron en Messi una persona a la cual admirar, no solo por lo futbolístico, sino también porque era un “pedacito” de Argentina en Europa.

En las entrevistas postpartido, el joven Messi no hablaba mucho, pero Casciari y cientos de argentinos migrantes detectaron en él otros símbolos de su patria.

“Se comía todas las eses, decía ‘foul’ en lugar de ‘falta’, decía ‘gambeta’ en lugar de ‘regate’. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros”, explicó Casciari en su cuento.

¿Por qué “de los nuestros”? Para Casciari, existen dos tipos de migrantes argentinos: los que “guardan la valija” cuando llegan a la ciudad donde planean vivir, y los que dejan la valija al lado de la puerta, sin guardar, como una forma de mantener las costumbres de su patria. Tanto Messi como él, pertenecen al segundo grupo.

“Celebrábamos que, en el vestuario, siempre tuviera el termo y el mate. Que jamás cambiara eso. De repente, Messi se convirtió el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros, nunca dejó de ser un argentino en otra parte”, recordó Casciari, quien vivió durante años en Cataluña.

En su cuento, el escritor también recordó los insultos al 10 de la albiceleste. “Cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina, no lo pudimos entender. Se me corta la respiración. Si mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor, no podría seguir viviendo.

“Por eso la renuncia de Messi a la selección en 2016 fue casi un alivio para nosotros, los inmigrantes; no podíamos verlo sufrir así, porque sabíamos cuánto amaba a su país”, exclamó Casciari al borde del llanto.

Este y muchos otros entresijos más se exponen en la narración del cuento “La valija de Lionel”, de Hernán Casciari, que se puede escuchar en el siguiente enlace:

En realidad, Casciari leyó en el programa de radio un resumen del texto original, pues el cuento completo será publicado en la Revista Orsai, de la cual él es director. Esta se adquiere solamente en línea y se envía a todo el mundo.