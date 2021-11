Lionel Messi gana por sétima vez el Balón de Oro

El argentino Lionel Messi le ganó el primer lugar al polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el italiano Jorginho (Chelsea), quienes completaron el podio. (FRANCK FIFE/AFP)

El argentino Lionel Messi, actualmente en el París SG, conquistó su séptimo Balón de Oro, el prestigioso premio que concede la revista France Football al mejor futbolista del año, en una ceremonia celebrada este lunes en la capital francesa.

La victoria en la Copa América el pasado julio, su primer trofeo en 16 años vistiendo la camiseta albiceleste, decantó las votaciones en detrimento del polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el italiano Jorginho (Chelsea), que completaron el podio.

El portugués, Cristiano Ronaldo se ubicó sexto en la votación, quedando atrás los años que se disputaba el galardón con el argentino.

En un evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París y presentado por Didier Drogba y Sandy Heribert, el argentino fue la gran estrella de una noche mágica que compartió con su esposa, Antonela, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que lucieron un traje similar al suyo.

En la temporada, el exBarcelona había conquistado la Copa del Rey con el cuadro español y la Copa América con la selección argentina, al ganarle a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Además, fue parte del equipo Ideal de la Champions League y fue el máximo goleador de La Liga.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del fútbol”, dijo Leo sobre el escenario.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”.

El astro argentino además le dedicó unas palabras a al polaco Lewandowski, quien quedó segundo en la lista, tras una gran campaña en el Bayern Múnich.

“Decirle a Robert que es un honor pelear con él, te merecés el Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que es el ganador y creo que France Football debería habértelo dado el año pasado y ojalá puedan dártelo. Fuiste el gran ganador, merecés tenerlo en tu casa”.

Mejor Jugador Joven

Fue para el español Pedri, quien con apenas 18 años ya es titular en la selección de España y en el Barcelona. El joven mediocampista se quedó con el premio Kopa al mejor futbolista sub 21 del planeta.

Goleador de la temporada

La designación fue para el polaco Robert Lewandowski. Un premio inédito que se estrenó en esta edición. Vale mencionar que el artillero del Bayern Múnich acumuló 65 tantos en 2020 y lleva 58 en 2021, más que cualquier otro en Europa.

Balón de Oro femenino

La española Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino. La jugadora de 27 años fue la gran estrella del Barcelona campeón de la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina, en una campaña histórica para el club catalán.

Premio Lev Yashin

No hubo sorpresas y el ganador fue Gianluigi Donnarumma. El italiano que se desempeña en el PSG había sido elegido como el mejor futbolista de la Eurocopa y además en la lista del Balón de Oro quedó décimo, por delante de decenas de estrellas.