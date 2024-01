Lionel Messi es el mejor jugador del 2023

Lionel Messi logró su tercer triunfo en los premios The Best de la FIFA como mejor jugador del año 2023, después de haberse impuesto en 2019 y 2022.

El argentino superó al noruego Erling Haaland, que parecía ser el favorito en las apuestas con sus cinco títulos en 2023, y al francés Kylian Mbappé. En femenino, la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón.

El jugador del Inter Miami, que no estuvo presente en la ceremonia, y Aitana Bonmatí confirman con este premio el Balón de Oro ganado por ambos en 2023, después de lograr con sus selecciones los mundiales de categoría masculina y femenina.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Qatar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

Lionel Messi obtuvo otro galardón, el premio The Best de la FIFA. El argentino, quien ganó su octavo Balón de Oro, no estuvo en la gala que se efectuó en Londres. (FRANCK FIFE/AFP)

El jugador rosarino de 36 años superó al joven noruego Haaland, que parecía destinado a llevarse su primer gran reconocimiento individual, mientras que no hubo sorpresas en el caso de Aitana, mejor jugadora del Mundial femenino.

Tras una temporada en el PSG en que el argentino solo pudo ganar la liga francesa, siendo eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, sumó después un nuevo título en su carrera, en su club, el Inter de Miami, con la Leagues Cup norteamericana.

En categoría femenina obtuvo el premio The Best la gran favorita, la española Aitana Bonmatí, que ganó el último Mundial con España y que cumplirá el jueves 26 años.

Aitana superó a su compatriota Jennifer Hermoso, que hizo valer para ser finalista de los premios sus tres goles y dos asistencias en el triunfo de España en el Mundial femenino, y a la colombiana Linda Caicedo, estrella de la selección cafetera, cuartofinalista en ese torneo.

Por su parte, la selección brasileña fue galardonada con el premio FIFA al juego limpio por su gesto contra el racismo, un trofeo que recogió el antiguo lateral Cafú durante la ceremonia de entrega de premios The Best en Londres.

“No hay lugar para la injusticia en el mundo y el fútbol puede llevarnos a la igualdad en la sociedad. El fútbol es una de las mejores herramientas del mundo para la inclusión social. Vamos a utilizar esta herramienta para educar a la gente para vivir en un mundo de igualdad”, declaró Cafú, escoltado por otros antiguos jugadores brasileños como Roberto Carlos o Ronaldo Nazario.

Thierry Henry recogió el premio al Mejor Jugador de la FIFA en nombre del delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, durante la ceremonia de los Premios FIFA al Fútbol 2023 en Londres. (ADRIAN DENNIS/AFP)

En un amistoso contra Guinea en junio de 2023, la Seleçao cambió su tradicional elástica amarilla por una equipación negra en solidaridad con el delantero Vinícius Junior, víctima de insultos racistas jugando con el Real Madrid.

Según indica la FIFA, el premio al juego limpio “se entrega a un jugador, entrenador, equipo, árbitro de partido, aficionado individual o grupo de aficionados en reconocimiento a su comportamiento ejemplar de juego limpio, ya sea dentro o fuera del campo”.

Igualmente subieron al escenario a recoger sendos galardones otros dos futbolistas brasileños. El arquero del Machester City Ederson, quien fue designado mejor arquero del año, una categoría en la que competía con el arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, y con su homólogo marroquí del Al Hilal y ex del Sevilla Yassine Bounou.

Ederson conquistó la pasada temporada con los ‘Citizens’ la Premier League, la FA Cup, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. El pasado mes de diciembre puso el broche a un año inolvidable conquistando el Mundial de Clubes tras la final ganada al Fluminense.

Y el premio Puskas al mejor gol fue para el jugador del Botafogo SP Guilherme Madruga por una anotación de chilena desde fuera del área.

“Señoras y señores, es un día único para mí y sepan que formarán parte de mi historia. Esto estará siempre en mi recuerdo”, declaró. “Siempre quise formar parte del Botafogo y visualizaba ese gol. Es un honor formar parte de este equipos y esto y muy agradecido por estos éxitos en mi vida”.