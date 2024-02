Herediano vs. Toluca en vivo: Jafet Soto dio agradecimiento a Alajuelense

El Club Sport Herediano y Toluca juegan este miércoles 7 de febrero el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2024. El duelo en el Estadio Alejandro Morera Soto tiene un horario inusual, porque será a las 5 p. m. y no será tan sencillo verlo.

Las opciones son claras: ir al estadio para presenciar el juego en vivo y a todo color; o hacerlo a través de la aplicación Star+.

La Nación informó en esta guía de televisión, el primer partido del Herediano en esta competición internacional solo se transmitirá por Star+, debido al horario programado.

Durante la Copa Centroamericana, ningún juego a las 6 p. m. fue incluido en la parrilla de canales de ESPN, y esta regla se aplicará también para los juegos de la Copa de Campeones de Concacaf.

Por lo tanto, los aficionados rojiamarillos que no asistan al estadio Morera Soto solo podrían ver el juego por la aplicación Star+, que tiene una mensualidad de $13, aproximadamente ₡7.150. Además de los eventos deportivos de ESPN, se pueden ver películas y series. También se ofrece la opción de contratar los servicios de Disney+ y Star+ juntos por $15 o ₡8.250 al mes.

Tome en cuenta que el partido entre el Team y los Diablos Rojos se transmitirá en diferido el jueves 8 de febrero a las 9 a. m. por ESPN 2.

El duelo de vuelta entre Toluca y Herediano será el jueves 15 de febrero, en el Estadio Nemesio Diez.

Pero este miércoles 8 de febrero también jugará Forge contra Chivas (7 p. m.) y Vancouver Whitecaps se enfrentará ante Tigres (9 p. m.).

En el caso de los otros equipos ticos, el Deportivo Saprissa se estrenará en la Copa de Campeones de Concacaf el 20 de febrero, en Tibás, contra Philadelphia Union. Esta serie cerrará el 27 de febrero, en el Subaru Park, en Estados Unidos.

Mientras que Liga Deportiva Alajuelense al ser campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf se eximió de jugar la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

Es decir, la Liga está sembrada de manera directa en los octavos de final. Ahí se enfrentará al vencedor de la serie entre New England Revolution y CAI.

Los manudos visitarán el 6 de marzo a su rival y jugarán el partido definitivo en el Estadio Alejandro Morera Soto, el 14 de marzo a las 6 p. m.

Herediano se entrenó en el Estadio Alejandro Morera Soto un día antes del pulso contra Toluca en la Copa de Campeones de Concacaf. (JOHN DURAN)

Jafet Soto dio las gracias a Alajuelense por apoyo y ayuda para el juego contra Toluca Copiado!

En la cuenta regresiva para el partido entre Herediano y Toluca, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto conversó en vivo con Columbia en el Estadio Alejandro Morera Soto y lo primero que hizo fue darle las gracias a Liga Deportiva Alajuelense por el apoyo y la ayuda para este encuentro internacional del ‘Team’.

“Son cosas que uno siembra. Tal vez no estaba don Joseph (Joseph) ni esta Junta Directiva, pero cuando la Liga estaba haciendo su primera cancha sintética, en 2010 nosotros les facilitamos el estadio nuestro para que jugaran la mayoría de partidos ahí, en el Eladio Rosabal Cordero. Este tipo de sinergias siempre ayudan al fútbol y estamos muy agradecidos con la institución”, apuntó Jafet Soto en Columbia Deportiva.

Cuando Yashin Quesada le preguntó si Alajuelense le estaba cobrando mucha plata al Herediano por el alquiler del estadio, Jafet Soto respondió que él cree que el monto es lo justo.

“Estamos muy agradecidos. Independientemente de que hay que pagar, este estadio está muy bonito, tiene un gran mantenimiento y tiene grandes personas trabajando acá también. Estamos muy agradecidos con la dirigencia de la Liga, que a veces uno se tira, nos tiramos y es fútbol...

”Yo no lo tomo personal, pero lo quiero hacer público. Ya son dos partidos acá, Saprissa y Cartaginés también nos han ayudado e igual va a estar nuestro estadio, cuando lo tengamos terminado, al servicio de ellos”.

También dijo que este duelo entre Herediano y Toluca es una final contra uno de los equipos que más invierten en el fútbol mexicano desde siempre. Recordó que en algún momento lo tentaron para jugar con Toluca.

La previa del partido entre Herediano y Toluca en Copa de Campeones de Concacaf Copiado!

Después de que el Real Estelí protagonizó la primera gran sorpresa en la Copa de Campeones de Concacaf al vencer al América en el Estadio Independencia y que Monterrey goleó a Comunicaciones, este miércoles 7 de febrero continúan la competición.

La Concacaf describe el duelo entre Herediano y Toluca como “un contraste de estilos”.

Este será el primer encuentro entre los dos equipos, pero para Herediano, semifinalists de la Copa Centroamericana Concacaf 2023, será su decimosexta aparición en Concachampions.

Herediano es el actual líder del Torneo de Clausura 2024, luego de cuatro ganes y una derrota, partidos en los que concedió solamente tres goles.

Esa fortaleza defensiva será puesta a prueba por un ataque de Toluca que lidera la Liga MX en goles en esta temporada, con 13 tantos en cinco partidos.

Herediano y Toluca juegan este miércoles 7 de febrero en la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf)

Según señala Concacaf, el portero de Herediano, Aarón Cruz, necesitará estar en su mejor forma contra el equipo de la Liga MX y puede basarse en su experiencia en seis ediciones previas de la Copa de Campeones para ganar confianza.

Los costarricenses también deberán causar daño en el ataque y pueden contar con Elías Aguilar y John Jairo Ruiz para buscar hacer daño. Aguilar tiene tres goles en 23 partidos de la Copa de Campeones.

Toluca jugará en la Copa de Campeones de Concacaf por decimotercera vez y la primera desde 2019. El equipo mexicano llegó a la final en la edición 2013-14 y fue campeón en 1968 y 2003, por lo que una nueva generación de jugadores buscará llevar un tercer título al club.

Toluca llega al partido lleno de confianza después de marcar cuatro goles en una victoria de fin de semana sobre los campeones de la Copa de Campeones 2023: el León.

Juan Pablo Domínguez y Alexis Vega estuvieron entre los goleadores en esa victoria por 4-1 y buscarán hacer lo mismo en Costa Rica.

Domínguez anotó cuatro goles en el Clausura 2023, mientras que Vega siempre parece brillar en los torneos de Concacaf, ganando el Balón de Oro en las clasificatorias Olímpicas Masculinas de Concacaf 2020.

Herediano anuncia el juego contra Toluca en el Morera Soto Copiado!

Técnico de Toluca elogió gramilla híbrida Estadio Alejandro Morera Soto Copiado!

Renato Paiva no solo habló de Joel Campbell en la rueda de prensa de Concacaf de rigor previo al duelo entre Herediano y Toluca.

Tras la práctica del equipo mexicano en ‘La Catedral’, el técnico portugués que dirige a Toluca también elogió la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, donde se efectuará este partido de la Copa de Campeones de Concacaf.

“El pasto está buenísimo, el sintético casi no se percibe, pero los jugadores han trabajado muy bien, no sintieron nada de diferente, ni nosotros. Así que por el pasto no será problema, seguro. Creo que las dimensiones de la cancha son buenas, hay arcos y el tiempo es lo que es.

”En Toluca hay frío, pero si te mueves en México ya tienes calor. En realidad el pasto me preocupa, por la forma en la que nosotros intentamos jugar, pero de lo que yo percibí, el pasto está excelente”, expresó el técnico de Toluca, Renato Paiva.

Además, sobre Herediano dijo: “Conocemos bien al adversario. Es el primer clasificado en su campeonato y solo tiene dos goles en contra. Tiene jugadores muy interesantes y una dinámica colectiva muy interesante. Es un equipo al que le gusta tener el balón y si no estamos a nuestro nivel de concentración en ofensiva y defensiva, vamos a pasarla mal aquí”.

Renato Paiva cree que la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto le sentará bien a Toluca y a Herediano. (Facebook )

Toluca se toma muy en serio el juego contra Herediano Copiado!

¿Quiénes son los árbitros del partido entre Herediano y Toluca? Copiado!

El partido entre Herediano y Toluca estará dirigido por el central canadiense Pierre-luc Lauziere, asistido por sus compatriotas Lyes Arfa y Stefan Tanaka-Freundt. El cuarto árbitro será Reon Radix (Granada).

Chris Penso y Joseph Dickerson (Estados Unidos) fungirán a cargo del VAR.