Hasta el capitán de México defiende a Lionel Messi del boxeador ‘Canelo’ Álvarez

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez armó una polémica con Lionel Messi que para muchos no existe y al final, el propio pugilista terminó acorralado y atacado hasta por sus compatriotas. Incluso, el capitán de la selección de México, Andrés Guardado, se plantó a defender al argentino.

Boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez advierte a Messi: ‘¡Que le pida a Dios que no me lo

Y es que según el Canelo, Messi pateó la camiseta del Tri en el camerino, luego del triunfo de la albiceleste 2 a 0 el sábado anterior. Álvarez consideró esto como una humillación a todo el pueblo azteca y amenazó al “10″ en Twitter: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, posteó en sus redes sociales.

1. La playera de México que está en el piso me imagino fue intercambiada con un jugador de México.

2. Messi se está sacando el zapato

3. Ya perdimos, parecen pendejos llorando por cualquier cosita.



pic.twitter.com/V4adwxniBI — renacova 👩🏻‍💻 (@renacova) November 28, 2022

La publicación de Saúl generó miles de reacciones, a favor y en contra, pero lo que jamás se esperaba el boxeador era que el propio Guardado acuerpara a Lio.

“He tenido la fortuna de enfrentarlo en España durante muchos años, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Messi. Desgraciadamente el Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo comprender la reacción que tiene de ofenderse de ver la playera en el piso”, comentó el futbolista en entrevista con el medio argentino TyC Sports.

El capitán de México, Andrés Guardado (18) y el astro de Argentina Lionel Messi tienen una gran amistad fuera del terreno de juego. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Incluso, Andrés reveló que la camiseta que estaba en el piso era la suya, ya que la intercambió con el astro argentino. Es más, “yo tenía la suya y también la deje en el piso”, contó el azteca.

El líder del Tri fue más allá y enfatizó que: “Para mi, realmente me parece una tontería de lo que se está hablando, porque no tiene mayor importancia para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión”, aseguró el capitán de la Selección Mexicana, quien explicó que cuando cambian camisetas se dejan en el piso porque están sudadas.

Todos contra Canelo

Figuras como David Faitelson, periodista de ESPN, y el exfutbolista internacional Sergio Agüero también salieron en defensa de Lionel Messi, luego de las amenazas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Faitelson tachó de “cobarde” y “payaso” a Álvarez, mientras que Agüero le recomentó al Canelo “no buscar excusas o problemas” porque “seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Otro de los que salió a acuerpar a Messi fue el boxeador argentino Ezequiel Matthysse. El pugilista de 24 años fue más allá y retó a Saúl a un duelo en el cuadrilátero.

“¿Qué onda con Messi Canelo? El que se mete con Messi hace saltar a toda la Argentina. Con Messi no”, dijo Matthysse en un mensaje difundido en Instagram.