Guía TV: El fútbol inglés vuelve a la televisión por cable

Si usted es seguidor de la Premier League, pero no ha vuelto a ver los partidos de sus equipos favoritos desde que la aplicación Paramount+ compró los derechos de transmisión esta temporada, le tenemos una muy buena noticia.

Esta semana ESPN transmitirá los partidos de la Copa Inglesa, al tener los derechos exclusivos y le trae tres compromisos de primer nivel.

Para este martes tienen programado el duelo Bournemouth vs Everton; el miércoles no se puede perder el juego Manchester City vs. Chelsea, mientras el jueves el Manchester United de Cristiano Ronaldo se mide al Aston Villa.

Además, no se pueden olvidar del juego de despedida de la Selección Nacional frente a Nigeria, este miércoles a las 8 p. m, en el Estadio Nacional.

Para esta semana también hay actividad de la Serie A de Italia, la Liga Española y la Bundesliga en Alemania, por lo que no podrá despegarse de su pantalla.

Martes

11:20 a. m. Napoli vs Empoli (Serie A), por ESPN 2.

11:30 a. m. Wolfsburgo vs Borussia Dortmund (Bundesliga), por Sky 504/546.

12 p. m. Elche vs Girona (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1 p. m. Athletic de Bilbao vs Real Valladolid (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1:30 a. m. Cremonese vs Milan (Serie A), por ESPN 2.

1:30 p. m. Bayern Múnich vs Werder Bremen (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Stuttgart vs Hertha Berlín (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Bochum vs Borussia Mönchengladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Bournemouth vs Everton (Copa Inglesa), por ESPN 3.

2:30 p. m. Osasuna vs Barcelona (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

Miércoles

11:20 a. m. Sassuolo vs Roma (Serie A), por ESPN 2.

11:30 a. m. Colonia vs Bayer Leverkusen (Bundesliga), por Sky 504/546.

12 p. m. Sevilla vs Real Sociedad (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

12 p. m. Almería vs Getafe (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1 p. m. Espanyol vs Villarreal (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1:30 p. m. Inter vs Bologna (Serie A), por ESPN 2.

1:30 p. m. Schalke 04 vs Mainz 05 (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Unión Berlín vs Augsburgo (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. RB Leipzig vs Freiburgo (Bundesliga), por Sky 504/546.

2 p. m. México vs Irak (Amistoso), por TUDN.

2 p. m. Manchester City vs. Chelsea (Copa inglesa), por ESPN 2.

2:30 p. m. Mallorca vs Atlético de Madrid (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

5 p. m. Leicester City vs Newport County (Copa Inglesa, diferido), por ESPN.

6:30 p. m. New York Knicks vs Brooklyn Nets (NBA), por ESPN 2.

8 p. m. Costa Rica vs Nigeria (Amistoso), por Canales 6 y 7.

9 p. m. Los Angeles Lakers vs LA Clippers (NBA), por ESPN 2.

Jueves

11:20 p.m. Hellas Verona vs Juventus (Serie A) por ESPN 2.

12 p. m. Rayo Vallecano vs Celta (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1 p. m. Feyenoord vs Cambuur (Eredivisie), por ESPN 3.

1 p. m. Valencia vs Real Betis (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

1:30 p. m. Manchester United vs Aston Villa (Copa Inglesa), por ESPN 2.

2:30 p. m. Real Madrid vs Cádiz (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

4:50 a. m. Botafogo vs Santos (Brasileirão), por ESPN.

Viernes

9:25 a. m. Gran Premio de Brasil (Fórmula 1, prácticas), por ESPN.

12 p. m. Holanda vs Costa Rica (Amistoso, fútbol femenino), por TD+-

1 p. m. Gran Premio de Brasil (Fórmula 1, clasificaciones), por ESPN.

1:30 p. m. Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Empoli vs Cremonese (Serie A), por ESPN 3.

8:30 a. m. Minnesota Timberwolves vs Memphis Grizzlies (NBA), por ESPN 2.