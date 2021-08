Gianluigi Donnarumma asegura estar fascinado por competir con Keylor Navas

Keylor Navas da una instrucción en el juego amistoso del PSG. Keylor Navas da una instrucción en el juego amistoso del PSG. Fotografía: AFP

Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas continùan compitiendo día a día por la titularidad en el París Saint Germain. El italiano, mejor jugador de la última Eurocopa, y uno de los flamantes fichajes del PSG, no escondió la ilusión que tiene por luchar por un lugar con Navas.

El arquero dio una entrevista al medio italiano Corriere Dello Sport en donde confesó que está fascinado con el nivel que están alcanzando en las prácticas.

“La competencia con Keylor Navas es una motivación suplementaria, es una cosa que me fascina. Me siento muy bien y muy relajado. La última temporada, el PSG no ganó la Ligue 1, pero el verdadero objetivo es ganar la Champions League”, dijo Donnarumma.

El italiano de hecho ya está listo para entrar en acción cuando así lo decida el entrenador, Mauricio Pochettino, porque ya suma más de 15 días de prácticas.

Ante esto, en la prensa gala surge la duda de cómo el timonel argentino gestionará el arco de su oncena, porque Navas de momento se mantiene como su titular.

El Halcón ha jugado los tres partidos oficiales de la presente temporada, tanto la Supercopa de Francia, como en los dos duelos de liga.

De momento, todo hace indicar que el oriundo de Pèrez Zeledòn se mantendrá como estelar en el partido de este vienes a la 1 p. m. contra el Stade Brestois.

El París quiere conseguir su tercera victoria consecutiva en el inicio de la liga gala, luego de imponerse 4 a 2 al Estrasburgo y 2 a 1 al Troyes.

De momento, no se tiene claro cuándo será el debut de Gianluigi en el PSG, sin embargo ese primer duelo genera mucha expectativa, ya que será el momento en el que Pochettino comience a manejar la puerta parisina.

“Si Donnarumma está convocado es porque puede tener la posibilidad de jugar. Viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa, estamos contentos de que esté aquí y veremos si viaja”, respondió el técnico ante la pregunta de si el campeón de Europa estaría en la convocatoria ante el Brestois.

El PSG comienza a poner a tono a sus fichajes ‘bomba’ y la competencia en el plantel se acrecienta.

Arranque perfecto

Mientras llega el deseado debut de Lionel Messi, el París SG espera mantener su buen inicio liguero.

A pesar de la ausencia de varias estrellas, aún en fase de optimización física, el PSG es el único equipo entre los aspirantes al título en sumar seis puntos de seis en las dos fechas disputadas.

Dos victorias logradas sin Neymar, Leo Messi, Marquinhos, Di María, Sergio Ramos, Marco Verratti ni Gianluigi Donnarumma...

Un elenco de estrellas que afinan su puesta punto y que podrían ir regresando al césped a cuentagotas a partir del viernes, aunque Ramos seguirá de baja y parece muy poco probable la presencia de Messi.

El técnico argentino Mauricio Pochettino espera sumar tres nuevos puntos que le permitan ir engrosando el colchón con otros equipos llamados a pelear por los puestos punteros.

En Stade Brestois esperan que el once parisino cuente con el menor número de estrellas. “No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros pero será complicado”, sonrió el entrenador del conjunto bretón Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.

Además del PSG, dos modestos como el Angers y el recién ascendido Clermont pueden presumir de sumar seis puntos de seis en este inicio liguero.