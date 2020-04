No, el fútbol no es “el opio del pueblo”. Ello es, a menos de que se le use como tal. Cuando un hombre posterga la realización de sus sueños, o renuncia a su proyecto de vida, y traslada todas sus ambiciones a la figura de un héroe deportivo, entonces estamos en problemas. El ser humano comienza a vivir por interpósita mano, vicariously (expresión inglesa), a través de otros. Y en ese caso, el fútbol, peor que el opio, es una inmensa estafa, un espejismo, una peligrosísima alucinación, y una forma de enajenación individual y colectiva.