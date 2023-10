¿Conoces a Joe Armas? El joven de 27 años que triunfa como técnico de fútbol y ascendió a Primera

El jueves en la noche, Joe Armas lloró; se levantaba los lentes sin quitárselos del rostro para limpiarse las lágrimas, pero secaba unas cuantas y aparecían más. No importaba cuántas cayeran, Joe lloraba de felicidad. El joven de 27 años logró una hazaña: el ascenso a la primera división y no como jugador, sino como técnico.

Joe se ha convertido en tendencia en las redes sociales, no solo por el ascenso con el Imbabura SC en el fútbol de Ecuador, sino por su inspiradora historia. Joe contó que, graduado como entrenador, envió 300 currículums; en algunos de ellos, incluso decía que no le pagaran, con tal de tener la oportunidad de trabajar en lo que se preparó. Pero llegar a ser técnico no fue sencillo; para conseguirlo, debió trabajar como albañil.

Joe siempre tuvo claro que su pasión era ser director técnico. Por eso, cuando a sus 17 años se ganó una beca para estudiar en España, no lo pensó dos veces y se marchó a construir su sueño.

Joe Armas cuando estudiaba en España trabaja de albañil para sostener sus gastos. Hoy es dt de Primera A con tan solo 27 años. @DIRECTVEcuador pic.twitter.com/wyCs6TsuVc — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) October 27, 2023

El joven ecuatoriano no tenía cómo costearse su estadía en España; su familia, de escasos recursos, tampoco podía ayudarle mucho para pagar la vivienda y la alimentación. Joe tuvo que trabajar como albañil en jornadas bastante largas, según le contó en una entrevista al sitio web Primicias de Ecuador.

“Cuando regresé a Ecuador, no tenía trabajo y empecé a enviar currículums, a viajar a diferentes ciudades y entregué más de 120 hojas de vida en todo el país, y ningún club me llamó. Después decidí hacer lo mismo, pero con una carta donde pedía que no me pagaran, solo la oportunidad de dirigir cualquier categoría, solamente quería la oportunidad de trabajar”, añadió Armas en una nota que publicó El Universo de Ecuador en su sitio web.

Joe Armas, joven ecuatoriano, quien es tendencia en redes sociales por lograr el ascenso a primera con el Imbabura SC.

Joe no solo tiene un título de entrenador obtenido en Europa, sino también dos maestrías: una en dirección deportiva y otra en gestión deportiva.

En su afán por convertirse en técnico, Armas tuvo pasantías en clubes como el Real Madrid, el Athletic Club y el Leganés. También se desplazó hasta los Países Bajos para aprender del Ajax, el PSV Eindhoven y el AZ Alkmaar. En 2021, regresó a Ecuador, se marchó a Guatemala sin éxito y volvió a su país natal. A finales de ese año, el Imbabura lo contrató, y comenzó a despegar como profesional hasta coronar el jueves pasado el ansiado ascenso a la máxima categoría.

Al Universo de Ecuador, Joe le comentó: “menos mal que no vieron la carta donde pedía que no me pagaran”.