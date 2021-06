No hay certeza aún de que haya sufrido un paro cardíaco, algo que seguramente revelará el paso de las horas. Dio la sensación de que sí, pero al menos sufrió una arritmia que no le permitió al corazón tener una contracción eficaz, lo cual puso en riesgo su vida, según explicó el doctor Daniel Zarrillo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte. El desfibrilador se aplica solo si hay ausencia de pulso y, de acuerdo a lo observado por Zarrillo, cuando los paramédicos entraron en acción Eriksen tendría pulso, porque demoraron en iniciar la maniobra de los masajes cardíacos. Como no daba resultado, pasaron a la utilización del desfibrilador, que sí hizo efecto.