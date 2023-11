Brasil vs. Argentina; el clásico suramericano de dos gigantes que buscan lavarse la cara

El clásico Brasil-Argentina en el mítico Maracaná, entre dos selecciones que quieren levantarse de sendas derrotas en la jornada anterior, se roba la atención de la sexta fecha del clasificatorio suramericano para el Mundial de Norteamérica de 2026.

Lionel Messi y compañía llegan al Maracaná -donde la última vez que se enfrentaron con Brasil, en 2021, ganaron la final de la Copa América- dispuestos a acabar con el histórico invicto de Brasil en eliminatorias.

La Albiceleste, que viene de perder el invicto que traía desde el Mundial de Catar-2022 a manos de Uruguay, que le ganó 2-0 en La Bombonera, llega líder con doce puntos y se encontrará con un Brasil en emergencia, que marcha quinto con siete puntos.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, anticipó que hará cambios en el plantel albiceleste tras la derrota frente a los charrúas.

“El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades de estar, al igual que sus compañeros. Vamos a tocar (hacer cambios), pero no mucho. Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento”, advirtió el entrenador de la Albiceleste.

Aunque Scaloni no confirmó la formación, son probables los ingresos de Di María por Nicolás González en un extremo, o la chance de sumar en el mediocampo a Leandro Paredes, y dejar a Lionel Messi en el ataque junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

En cuanto a la situación de Brasil, ubicado en un incómodo quinto puesto de la clasificatoria, y que viene de sufrir dos derrotas en fila, el DT consideró que “es relativo decir que viene golpeado, hizo un buen partido contra Colombia hasta el minuto 76. El resultado es engañoso. Brasil tiene buen nivel”.

“Son selecciones grandes, que vengan como vengan tienen que salir a ganar. No va a cambiar el momento del equipo, el entrenador tiene una manera de jugar, que no la va a cambiar. Nunca se sabe si es un buen o un mal momento, es Brasil y sabemos lo que significa”, remarcó Scaloni.

Uruguay y Bielsa a la expectativa

Expectante está el Uruguay de Marcelo Bielsa, segundo con diez unidades, que recibirá en Montevideo a la débil Bolivia, penúltima con tres unidades.

En Asunción, un urgido Paraguay (5 puntos) necesita ganar para meterse en la pelea, pero enfrente tendrá a la invicta Colombia, tercera con nueve puntos.

Ecuador, sexto con cinco puntos, recibe en su bastión de Quito a un tambaleante Chile (octavo también con cinco puntos) que viene de empatar en casa con Paraguay y tras ese encuentro sufrió la renuncia de su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo.

Por su parte, la sorprendente Venezuela, cuarta con 8 puntos, cerrará la fecha en Lima en busca de una nueva victoria ante el desahuciado Perú, último con un punto.

El clasificatorio otorga seis cupos directos para el Mundial de 2026 y al séptimo la posibilidad de jugar un repechaje contra una selección de otro continente.

Después de esta jornada, las eliminatorias tendrán un receso de 10 meses, ya que volverán en setiembre de 2024, después de la disputa de la Copa América de Estados Unidos de junio y julio próximos.

Juegos de la eliminatoria Copiado!