A Pep Guardiola ya lo tildan de genio

El atacante Jack Grealish, del Manchester City, alabó a su entrenador, Josep Guardiola, al que calificó de “genio”, este sábado después de ganar 1-0 al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones.

“Es un genio. Fui a verle para decirle que gracias por todo lo que ha hecho posible para mí, por mostrar tanta confianza después de haberme comprado tan caro (115 millones de euros en 2021, un récord para un jugador inglés en la época)”, comentó Grealish a BT Sports al término del partido.

Pep Guardiola celebró a lo grande con sus jugadores, tras conquistar la Champions League con el Manchester City. (MARCO BERTORELLO/AFP)

“Incluso el año pasado, cuando jugaba realmente mal, estuvo a mi lado, hablándome. Este año me ha dado espacio para que pudiera rendir, así que quería darle las gracias”, añadió.

Grealish aseguró que los éxitos del City en esta temporada son el fruto del trabajo.

“Ganar el triplete (Premier League, Copa de Inglaterra y Liga de Campeones) con este grupo de jugadores y este cuerpo técnico es algo realmente especial, lo juro. Todo el mundo sabe hasta qué punto me gusta el fútbol y he trabajado para esto toda mi vida. Pienso en toda la gente que me ha ayudado en mi carrera y en mi familia, estoy muy emocionado”, dijo.

El capitán del City, Ilkay Gündogan, afirmó estar “realmente orgulloso” por lo conseguido.

“Hemos trabajado realmente duro, cada día, y queríamos este trofeo desde hace mucho tiempo. La Champions League es una competición preciosa y todos estamos muy felices por haberla ganado. Es algo increíble, el mayor logro para cualquier club. Y lo hemos conseguido”, festejó.

Por su parte, el mediocampista Bernardo Silva habló para Canal+ y dijo que era “el día más bonito” de su carrera.

“Estamos muy contentos, es increíble lo que sentimos. Hemos luchado para llegar aquí y para dar la Liga de Campeones a estos hinchas y a este club. Hemos trabajado mucho juntos para ganar esta competición que nos faltaba. Es el día más bonito de mi carrera, no podría estar más feliz”, afirmó el portugués.

“Era un partido con mucha presión, estábamos un poco nerviosos. En la primera parte no hemos jugado bien. En la segunda comenzamos bien, pero luego concedimos ocasiones al Inter de Milán. Ellos son buenos, se han merecido estar aquí”, estimó.