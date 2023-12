Fernán Faerron denuncia que jugador de Alajuelense lo amenazó de muerte

El defensor del Club Sport Herediano, Fernán Faerron, hizo una grave acusación en sus redes sociales al asegurar que un jugador de Alajuelense lo amenazó de muerte después de finalizar el compromiso, por el juego de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2023, donde la Liga triunfó 1-0.

Faerron, quien fue expulsado en el duelo donde el Team eliminó a la Liga con un global de 3-1, se disculpó también con los aficionados rojiamarillos y contó su versión de lo sucedido, así como la razón por la cual recibió la tarjeta roja por parte del árbitro central, Benjamín Pineda.

En su página oficial de Instagram, Faerron, quien tuvo un buen partido ganando duelos aéreos, y mostrando mucha seguridad, denunció a Johan Venegas, jugador de la Liga, por intentar agredirlo al finalizar el encuentro.

“Quiero denunciar públicamente a Johan Venegas, quien al finalizar el encuentro intentó golpearme por detrás y seguidamente me amenazó de muerte, diciendo: ‘Lo voy a matar, lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle, lo mato. No me importa lo que me hagan’”, escribió Faerron.

En sus redes sociales, el zaguero también explicó, según su criterio, el motivo de su expulsión en el minuto 84. La calificó de injusta y explicó que fue un malentendido con el réferi asistente.

“Lo visto y dicho por el línea no está sujeto a la realidad. El jugador rival, sin estar en disputa el balón, me agarra y jala los genitales (al parecer se refería a Dorian Rodríguez). Por lo que, obviamente, me refiero al línea y le indico lo sucedido agarrando la zona afectada para que entienda lo que pasó. Él estaba a dos metros de la jugada, por lo que me parece increíble cómo lo malinterpretó”, comentó Faerron en su red social.

El defensor Fernán Faerron denunció a Johan Venegas. por amenazas de muerte. Tomado de Instagram

También pidió perdón a la afición florense por el malentendido y dejar al equipo con 10 hombres en los últimos minutos, cuando los manudos buscaban por todos los medios descontar en la serie.

Fernán, en sus últimas visitas al estadio Alejandro Morera Soto, fue protagonista de expulsiones y situaciones polémicas, como no querer dar la mano a los jugadores del plantel erizo en el saludo protocolario antes del juego. El gesto fue seguido enfrentamientos y discusiones y hasta un altercado por Giancarlo González.

En su anterior visita por las semifinales de la Copa Centroamericana, Faerron anotó un penal al arquero Leonel Moreira, quien le dio un bolazo en el rostro luego de que el futbolista celebró frente a él la conquista. Además, en ese mismo duelo se detuvo ante el público que le lanzó objetos desde las graderías.

Este domingo, después de la expulsión y al salir del terreno de juego, Fernán besó y limpió el escudo del Herediano de su camisa como símbolo de fidelidad y orgullo por vestir la camiseta rojiamarilla.