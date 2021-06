No es cuestión de mantener empleos muy bien remunerados, pluses y beneficios que no se condicen con empresas de un país subdesarrollado —como las abusivas convenciones colectivas de Recope, por ejemplo—, sin tomar en cuenta el encarecimiento de los productos y servicios, que se traslada a los consumidores y clientes en el pago de combustibles, electricidad, seguros, etc. Y, como prueba el caso Cochinilla, ni siquiera elevados salarios previenen la corrupción.