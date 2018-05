No conozco de una sola administración estadounidense, desde 1776, que no haya afectado de cerca o de lejos a algún país en el mundo. Es su triste destino manifiesto, su misión o providencia “divina”. ¡Qué mejor libro de historia rebelde como el de Howard Zinn (The People’s of the United States) de cómo la existencia y estilo de vida de la sociedad estadounidense depende de las guerras en el exterior!