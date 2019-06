Es inquietante que el Acuerdo de París no criticara la industria de las tierras raras. ¿Acaso fue por presión de los nuevos lobbies, como lo sugiere Guillaume Pitron en su libro La guerre des métaux rares? En todo caso, hay un dato valioso: la revolución digital no se alimenta de bambú. No. Es adicta a las tierras raras, y, como sabemos, los titanes tecnológicos son poderosos; están hambrientos.