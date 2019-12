Una segunda teoría rechazaría el neofreudianismo anterior y sugeriría que, en realidad, la inmutable oscuridad de La Sabana es un objetivo de política pública. Me explico: no puede ser casualidad que la sede central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la institución que electrificó todo el país, esté a la par del parque y que nada pase. Lo que tenemos, entonces, es una pieza de la justicia redistributiva del estado benefactor: mientras el último costarricense de zonas remotas no tenga electricidad, La Sabana seguirá a oscuras.