Con todo, no es sobre buses esta columna, un servicio que sigue desorganizado y es poco funcional para la mayoría de los usuarios. Sobre esto, solo espero que, cuando se venzan las concesiones, en un par de años, se utilice la oportunidad para reformarlo, pues, como ya no lo utilizan las clases medias y altas, el servicio ha sido poco prioritario para los políticos. Y después dicen que no hay sesgo social en las políticas públicas…