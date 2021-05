El sistema protege a los tramposos, tanto a los que desvían fondos públicos como a los que solicitan el favor para no pagar impuestos y poder construir sin permiso. Si bien varios de estos hechos se denuncian, no hay consecuencias para los perpetradores, porque el sistema legal es lento, caro y está saturado. Castiga a quien protesta y refuerza la corrupción. La justicia debe ser pronta y cumplida, mas no es el caso.