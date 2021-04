Las temperaturas severas causarán tormentas más intensas, separadas por períodos de sequía cálidos y largos. También, es difícil comunicar que las acciones deben tomarse ahora y no dentro de 10 o 20 años, o que si de aquí al 2030 no hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero estaremos en verdaderos problemas, pues la opinión general es que 10 o 20 años están todavía muy lejos, y la gente desea mantener su estilo de vida, o las economías de los países más contaminantes no quieren perder dinero ahora, aunque lo perderán en el futuro si no hay acción.