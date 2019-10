Costa Rica necesita recuperar la confianza. Sin ella, no habrá reactivación económica. La respuesta al desempleo y otros flagelos sociales no depende de complacer a la burocracia privilegiada, sino de la inversión y el empuje empresarial en toda escala. Ojalá la administración no cese en el empeño desplegado hasta ahora y deje de mandar señales equivocadas. Una decena de diputados y el aplauso de sectores cuyos excesos ya produjeron hartazgo están lejos de constituir una base sólida para construir un legado.