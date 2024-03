Cómo transformar la medicina con IA

Hace poco me di cuenta de que estaba llegando tarde al aeropuerto para un vuelo internacional; como no hablaba el idioma local, utilicé una aplicación de traducción que me permitió transmitirle al conductor del taxi la urgencia de la situación y, con otra función vinculada con la cámara, entender las señales viales (con lo que pude saber por dónde íbamos, en tiempo real).

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌