Transitorios. Hay quienes aseguran que la amnistía “abre la llave” para que los contribuyentes no paguen; no obstante, ambos transitorios contemplan claramente los periodos a los cuales pueden aplicarse. La norma de alcance general excluye aquellos casos que sean sujetos de ser presentados en la vía penal o que ya tengan una demanda de cobro judicial presentada. Además, solo abarca las deudas generadas a setiembre del 2017, por lo cual no es cierto, como se ha indicado, que la norma genere un ambiente para que el contribuyente deje, adrede, de cumplir con sus obligaciones para acogerse a este beneficio.