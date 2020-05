Decir lo anterior no implica desdeñar el dolor causado por las irreparables 10 muertes reportadas hasta ahora, la ansiedad que acompaña al padecimiento o los riesgos que asumen los trabajadores que están en la primera línea de acción del combate. Tampoco es un llamado a proclamar la victoria sanitaria: el enemigo es terrible y Costa Rica no es una burbuja. Lo decimos por otra razón: la necesidad y oportunidad de que, sin perder de vista la emergencia y sus riesgos, el sistema de salud, y en particular la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, desarrolle, con la mayor brevedad posible, un plan de normalización de sus servicios, a partir de una premisa insoslayable: la integralidad de la salud.