Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo no estar sorprendido por la decisión de la fiscala general, Emilia Navas, de abandonar el cargo. Al igual que la funcionaria, mostró preocupación por el efecto de su permanencia sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. No obstante, no se sumó a la fiscala para atribuir ese efecto, por completo, a los cuestionamientos surgidos en los últimos días a raíz de la participación de su pareja en la defensa de imputados en el caso Cochinilla. El magistrado describió un desgaste más prolongado.