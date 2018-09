Colaboradores de este espacio de opinión (entre ellos los economistas Fernando Zumbado y Eli Feinzaig) han externado recientemente su preocupación por los altos precios de las medicinas en nuestro país. Eso no es nuevo: a diario, decenas de otros consumidores, en entornos más privados, manifiestan similar criterio. Y no es para menos. Muchas medicinas son más caras aquí que en países desarrollados, aunque el ingreso per cápita (o poder adquisitivo) es superior en ellos.