El ridículo intento de empate en materia de derechos humanos viene acompañado de un argumento muy socorrido por regímenes autoritarios convencidos de su derecho a hacer su voluntad sin ser molestados. Es el argumento de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Como lo señalamos cuando Venezuela anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos para protestar por la “injerencia” de esa organización en sus asuntos internos, Costa Rica no ha mordido ni debe morder ese anzuelo. La no injerencia no significa el abandono de un pueblo hermano a su mala suerte ni tampoco la indiferencia frente a la tortura y el asesinato.