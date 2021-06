Primero, de manera muy ambigua, «manifiestan su preocupación» por «los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua», en particular «la detención de figuras políticas de la oposición»; sin embargo, se declaran imposibilitados de «acompañar» la resolución bajo el difuso principio de «no intervención», y, además, critican indirectamente a los 26 países que la respaldaron, porque no acompañan «el normal desarrollo de las instituciones democráticas». Olvidaron decir que no hay normalidad alguna en Nicaragua, sino la peor arremetida dictatorial en décadas, y que fue el propio Ortega quien se comprometió a las reformas electorales que la OEA le reclama.