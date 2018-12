Ahora resulta que Campbell ni siquiera conocía a las dos funcionarias y su participación en los nombramientos no pasó de asistir en el trámite. ¿Había proyecto político o comprensión de la política exterior cuando aceptó el cargo sin tener experiencia? ¿Por qué aceptó la designación de dos funcionarias en puestos donde, según la Casa Presidencial, debe haber personas “cercanas al jerarca del Ministerio”? ¿Por qué defendió como personas “de confianza” a dos funcionarias que no conocía? El capítulo no debería cerrarse sin las respuestas necesarias.