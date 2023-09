Editorial: La ONU y los desafíos globales

El debate de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha reunido durante 78 años a gobernantes y otros altos dignatarios de sus Estados miembros (en la actualidad, 193), concluirá el lunes en Nueva York. Su saldo, como ocurre a menudo, no es óptimo, pero sí relevante, tanto por el contenido de varios discursos pronunciados ante el pleno del organismo como por las actividades paralelas, organizadas alrededor de temas específicos.

En conjunto, constituyen una excelente oportunidad para fijar la mirada en asuntos de gran relevancia global, sean coyunturales o estructurales, para sonar las alertas sobre desafíos acuciantes, presionar por acciones necesarias y expresar inquietudes nacionales y regionales desde la más universal de las organizaciones interestatales.

El segmento de alto nivel es el arranque del período anual de sesiones ordinarias (en este caso, el septuagésimo octavo) que concluirá en diciembre. Sin embargo, podrá reconvenir ante necesidades posteriores.

El tema geopolítico que este año, como el anterior, dominó el encuentro fue la invasión rusa a Ucrania, que ya cumple 19 meses. En la primera comparecencia ante el organismo desde la agresión, su presidente, Volodímir Zelenski, planteó, con dramática urgencia, la necesidad de una solidaridad internacional más amplia y robusta para detener y, finalmente, derrotar al invasor. El mensaje también lo llevó a una sesión del Consejo de Seguridad, instancia en la cual Rusia, con su poder de veto, ha impedido toda resolución razonable sobre el conflicto, y lo seguirá haciendo.

Cuánto habrá calado el icónico gobernante en los países representados, es una pregunta abierta, y quizá la respuesta más precisa sea que no mucho. Sin embargo, su campanada, así como la ausencia de Vladímir Putin, dictador moscovita, del debate, fue, al menos, un triunfo de diplomacia pública. También sirvió para reiterar que esa invasión constituye la peor ruptura del orden internacional y la mayor violación de la Carta de la ONU desde la Segunda Guerra Mundial. Por esto, todos los países, incluso los más cómplices o desdeñosos, hemos sido perjudicados por el régimen ruso.

En paralelo y previamente al debate de alto nivel, el secretario general, António Guterres, impulsó otra serie de actividades para catalizar una mayor y más profunda acción alrededor de desafíos universales: los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el clima y la salud.

Una cumbre celebrada el 18 y 19 sirvió para que jefes de Estado y de Gobierno revisaran el grado de cumplimiento de los ODS y emitieran una declaración final comprometiéndose con su avance hacia la meta del 2030. Otra, denominada Cumbre de la Ambición Climática, reunió a los más altos dirigentes de 34 países, delegados oficiales de otro rango y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Solo los primeros hicieron uso de la palabra, por lo que la ausencia del presidente Rodrigo Chaves, debido a razones de salud, impidió que la voz de Costa Rica fuera oída en esta ocasión.

Fue al abrir esta reunión que el secretario general, con enfática intensidad, advirtió de que, con su falta de acción contra el calentamiento global, “la humanidad ha abierto las puertas del infierno”.

A lo largo de la semana también se celebraron reuniones de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo, la prevención y preparación para enfrentar pandemias, el impulso a la cobertura universal en salud y la lucha contra la tuberculosis. Todo ello estuvo precedido el 16 y 17 por un “fin de semana de acción sobre los ODS”, convocado por Guterres, que congregó a representantes oficiales, empresariales, académicos, de la sociedad civil y de instancias de la ONU, con el propósito de establecer compromisos compartidos en torno a los objetivos. El discurso de apertura le fue encomendado al expresidente Carlos Alvarado.

¿Palabras, declaraciones y compromisos? Sin duda. Sin embargo, solo a través de ellos es posible movilizar las acciones, alinear las instituciones, coordinar los responsables y establecer y verificar las metas para abordar cuestiones de tan amplio calado y urgencia. Resultados inmediatos, por desgracia, no habrá; sin embargo, esta semana de “alto nivel” reanimó varios impulsos. No basta con ellos, pero son indispensables. Por esto, no pueden, ni deben, detenerse, y los responsables van mucho más allá de las Naciones Unidas.