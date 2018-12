La lista recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda no es de evasores. Las empresas incorporadas al documento ni siquiera están señaladas por emplear mecanismos de elusión permitidos por ley. Son, simplemente, grandes contribuyentes que en algún momento en el curso de los últimos diez años declararon no tener utilidades. Algunas pueden haber incurrido en irregularidades, pero la lista no individualiza a ninguna en particular.