Una vez asentados en la OCDE, no esperemos beneficios mágicos o automáticos. Preparémonos, más bien, para asumir nuestros compromisos de mejora y cumplir las modificaciones legales y de política pública ya aprobadas con seriedad, agilidad y continuidad. De manera tranquila, hemos logrado estructurar, mediante la agenda de implementación, una ruta de reformas estructurales de envergadura. No serán suficientes y, para que rindan frutos, necesitarán buena ejecución. He aquí un gran reto, al que se añade la necesidad de aprobar otros cambios sustanciales, que nos permitan avanzar con mayor firmeza y rapidez por el buen camino del bienestar.