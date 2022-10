Editorial: Éxito de la educación sexual

La relación entre la caída de la tasa de natalidad y el teléfono celular no se hace obvia mientras no caemos en cuenta de la información disponible por ese medio sobre la prevención del embarazo involuntario. La amplia difusión de la internet, particularmente mediante aparatos móviles, puso en manos de la juventud el conocimiento necesario para evitar los hijos no deseados.

