El chavismo no tardó en contraatacar por boca de Diosdado Cabello, segundo al mando. Bachelet fue acusada de “ensañamiento” contra Venezuela, y sus denuncias, desestimadas: “Lo que diga la señora Bachelet (...) no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear para nada”, afirmó Cabello, presidente de la espuria Asamblea Constituyente, convocada para arrebatar a los venezolanos la decisión soberana de integrar un poder legislativo con mayoría opositora.