Todo indica que la idea divulgada hace pocos días por Estados Unidos, según la cual estimulará la relocalización en nuestro hemisferio de compañías estadounidenses establecidas en China, es parte de ello. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles y, una vez que se informen, cada empresa actuará de acuerdo con sus propias consideraciones, no las de su gobierno. Más curioso aún, la presunta iniciativa no fue anunciada por los departamentos del Tesoro o de Comercio, sino por Mauricio Claver, parte del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo esto hace suponer que, en este caso, no estamos ante un plan bien estructurado, sino frente a una promesa de campaña.