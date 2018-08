La función pública no debe estar reservada para quien no se preocupa por sus ingresos, con exclusión de otros menos afortunados. Tampoco debe ser coto de quienes ganan menos en otras actividades. El mercado cotiza el talento. Las contrataciones por debajo de sus parámetros arriesgan la calidad y, en el peor de los casos, la intención de obtener beneficios por medios inconfesables. En suma, el servicio en los altos niveles de la administración no debe exigir sacrificios económicos exagerados.