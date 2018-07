Las mentiras no pueden ser justificadas porque en el debate de la historia “unos dicen una cosa y otros dicen otra”, como afirma el Ministro. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos, decía el político estadounidense Patrick Moynihan. El MEP debería garantizar, cuando menos, una enseñanza apegada a la realidad y no a los propósitos políticos de un puñado de burócratas.