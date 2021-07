De quienes ya no están, al menos puedo dar fe de lo que pensaban Carlos Fuentes y García Márquez, cuya frase lapidaria, cuando se refería al proyecto de poder para siempre de Ortega, basado en pactos espurios y en imposiciones, era «a mí, me estafaron», recordando sus tiempos de conspirador en favor del triunfo de una revolución que ya no lo era más.