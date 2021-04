En mi opinión, esto ocurre con una sentencia del Tribunal de Familia de San José (no. 224-21), que postula como aserto fundamental de la decisión que la prescripción constitucional no está dispuesta «para regular asuntos de menores de edad costarricenses». Es decir, los menores de edad costarricenses no gozan, por obra de esta sentencia, del derecho de garantía que reconoce la Constitución.