Más riesgo y menores pensiones. Sin valoración a mercado, las OPC no efectuarán un manejo adecuado de los riesgos financieros. Por el contrario, se crea un mecanismo para que las OPC asuman riesgos mayores y mantengan en sus carteras los peores títulos y los que presentan mayores minusvalías para no materializar las pérdidas ante su venta. Por ejemplo, si una OPC adquirió hace un año un bono de deuda interna con valor de 100 y este año compró un poco más de esa emisión a un valor de 90, la OPC preferirá vender, ante una necesidad de liquidez, el bono que compró en 90, pues si no materializaría la pérdida del otro, aunque en la realidad ambos valen lo mismo.