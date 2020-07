Uno de los pocos impactos positivos de esta emergencia ha sido desnudar estas distorsiones talladas en piedra, y decirnos que, ante las realidades tan cambiantes del país y el mundo, los objetivos y medios de la acción pública deben revisarse sin pausa, en función de cómo evoluciona la población, qué nuevas necesidades surgen, qué oportunidades se abren o cuál debe ser la escala de prioridades más oportuna. Todo esto depende de una reingeniería presupuestaria —legal y constitucional— de gran envergadura. No sé si estaremos listos, pero, aunque “una golondrina no hace verano”, el recordatorio de la diputada Hernández es bienvenido. Si no ahora, ¿cuándo?