Al comprender cuán devastadora podría ser una guerra nuclear, un personaje infantil de Quino se pregunta con angustia qué será de él cuando se quede solito en el planeta. En A History of the World in 101/2 Chapters, del inglés Julian Barnes, figura un relato sobre un gusano de la madera alojado sin permiso dentro de los maderos del casco del arca de Noé. Y había en mi escuela politécnica, colgado en una pared de la biblioteca, un cartel con la siguiente cita del filósofo y psicólogo estadounidense William James: “Muchos creen que están pensando, cuando en realidad solo están reorganizando sus prejuicios”.